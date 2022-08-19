Мирей Матье рассказала об отношениях с Путиным

Певица часто выступала в России

Французская певица Мирей Матье в пятницу, 19 августа, заявила, что у нее с российским лидером Владимиром Путиным сложились отношения не просто как с главой государства.

Матье напомнила, что Путин несколько раз ее лично принимал, когда она выступала в России. От подробностей она воздержалась, отметив, что "это личное".

Звезда отметила, что российский народ на 100% поддерживает своего президента. По мнению певицы, "это очень по-русски. Если вы плохо знаете страну, вы этого не поймете".

При этом Матье подчеркнула, что любит и русских, и украинцев, а также призвала к дипломатическому решению ситуации на Украине и встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер охарактеризовал президента России Владимира Путина как "умного аналитика, понимающего международную ситуацию с российской точки зрения". По мнению Киссинджера, таким Путин и останется — это должно быть принято во внимание, когда конфликт на Украине завершится.

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