ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко призвал не думать, что он "планирует какое-то нападение"

15:11
  • пятница
  • 19 августа 2022

По словам белорусского лидера, "надо утихомириться"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не собирается нападать на Украину.
Лукашенко заявил о прорыве в создании Союзного государства

"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение: вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться", - цитирует главу государства агентство БелТА.

По его словам, с Россией сегодня воюет весь блок НАТО, США с помощью Польши подстегивают боевые действия.

Как добавил Лукашенко, его страна стала приютом для тысяч украинцев, которые получают белорусское гражданство.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.