Лукашенко призвал не думать, что он "планирует какое-то нападение"

По словам белорусского лидера, "надо утихомириться"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не собирается нападать на Украину.

"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение: вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться", - цитирует главу государства агентство БелТА.

По его словам, с Россией сегодня воюет весь блок НАТО, США с помощью Польши подстегивают боевые действия.

Как добавил Лукашенко, его страна стала приютом для тысяч украинцев, которые получают белорусское гражданство.

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