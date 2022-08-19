Сотрудника аэропорта в Югре убило винтом самолета

От полученных травм 48-летний мужчина скончался на месте

В городе Белоярский сотрудник наземного обслуживания аэропорта погиб от винта самолета, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в пятницу в 13:48 по местному времени (11:48 по Москве).

"В ходе процедуры выпуска Ан-24 авиакомпании "ЮТэйр" агент службы наземного обслуживания воздушного судна получил повреждения винтом самолета. От полученных травм 48-летний мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

В аэропорту работает следственно-оперативная группа, СК организовал проверку.

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