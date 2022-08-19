"Путин прав": в США согласились с оценкой целей Байдена на Украине

Намерения Вашингтона и Киева не совпадают
Президент России прав, заявляя, что США намеренно затягивают с решением украинского конфликта. Американский президент Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский преследуют разные политические цели, заявил ветеран американских ВМС и журналист Шон Спунтс.
"Похоже, что в то время как Украина хотела бы закончить конфликт быстро и решительно, нанести поражение российским силам и выгнать их из страны, политика США направлена на затягивание конфликта - в надежде привести к краху самой России как в военном, так и в экономическом отношении", — сказал Спунтс изданию Newsweek.
Президент России Владимир Путин заявил 16 августа на X Московской конференции по международной безопасности, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине. Также, по словам Путина, США разжигают конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке.
Американский ветеран напомнил: Байден публично заявлял, что его цель — унизить Россию как мировую державу, чтобы она "никогда не могла угрожать соседям". По словам Спунтса, эта задача значительно масштабнее, чем у Зеленского, который хочет "просто вывести российский войска из своей страны и вернуть утраченные территории в Донбассе и Крыму".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"