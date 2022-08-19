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"Путин прав": в США согласились с оценкой целей Байдена на Украине

15:15
  • пятница
  • 19 августа 2022

Намерения Вашингтона и Киева не совпадают

Президент России прав, заявляя, что США намеренно затягивают с решением украинского конфликта. Американский президент Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский преследуют разные политические цели, заявил ветеран американских ВМС и журналист Шон Спунтс.

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"Похоже, что в то время как Украина хотела бы закончить конфликт быстро и решительно, нанести поражение российским силам и выгнать их из страны, политика США направлена ​​на затягивание конфликта - в надежде привести к краху самой России как в военном, так и в экономическом отношении", — сказал Спунтс изданию Newsweek.

Президент России Владимир Путин заявил 16 августа на X Московской конференции по международной безопасности, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине. Также, по словам Путина, США разжигают конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке.

Американский ветеран напомнил: Байден публично заявлял, что его цель — унизить Россию как мировую державу, чтобы она "никогда не могла угрожать соседям". По словам Спунтса, эта задача значительно масштабнее, чем у Зеленского, который хочет "просто вывести российский войска из своей страны и вернуть утраченные территории в Донбассе и Крыму".

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