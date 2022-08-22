Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Львам стоит подвести итоги месяца, а Стрельцам - навести порядок в компьютере

Овны

Ваша главная планета Марс в выходные успела переместиться из Тельца в Близнецы, где пробудет целых 7 месяцев. Это меняет ваши интересы и уровень энергии, присмотритесь!

Тельцы

Скоро учебный год, и даже если вы окончили школу 100 лет назад, вам есть чему поучиться! Сегодня вы увидите, каких знаний и компетенций на работе вам не хватает.

Близнецы

Пока вы отдыхали, звезды трудились: в субботу Марс перешел из Тельца в ваш знак и уже в нем осваивается. Вам предстоит 7 месяцев небывалой активности, так что готовьтесь!

Раки

Луна в вашем знаке скромна и незаметна, но успевает наладить контакт с всесильным Солнцем. Не бойтесь и вы обращаться к начальству с вопросами!

Львы

Солнце готовится покинуть ваш знак – найдите время, чтобы подвести итоги месяца. Удалось ли вам провести его так, как мечтали? Чего не хватило? Что запомнилось?

Девы

Завтра в ваш знак перейдет Солнце, начав череду дней рождения представителей вашего знака. А сегодня хорошо бы окинуть взглядом прошедший год: что вы делали 12 месяцев, каких успехов достигли?

Весы

Скоро у вас будет больше поездок или общения с людьми, живущими в других странах. Жизнь изменится, и если у вас есть на это планы, запишите их и прочтите вслух!

Скорпионы

Это важный для вас день, потому что он связан с Плутоном и Марсом. Сегодня можно строить планы на будущее полугодие или хотя бы немного помечтать на эту тему.

Стрельцы

Обязательно воспользуйтесь энергетикой этого дня и наведите порядок в компьютере, на рабочем месте. Если вы что-то теряли, документ или пароль, сегодня все найдется.

Козероги

Ваш Плутон сегодня получает преференции от Меркурия - бога торговли и быстрых новостей. Вам будет легко получать информацию, вести переговоры и дела.

Водолеи

Вас ждет секретная информация, которую не стоит распространять: она только для вас. Это наилучший день месяца для личных дел, которые не подлежат огласке.

Рыбы

Кто-то из друзей или случайных собеседников подскажет вам, как справиться с важной задачей. Это день, когда общение помогает и даже исцеляет душевные раны.

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