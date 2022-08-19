Август в Москве станет рекордным по количеству жарких дней

Ожидается рекорд и по средней месячной температуре

С учетом прогнозов метеорологов жаркая погода в Москве продержится до конца лета. Это значит, что август 2022 года станет рекордным по количеству жарких дней и по средней месячной температуре. Об этом в пятницу, 19 августа, рассказала главный специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Эксперт рассказала, что за прошедшие 18 дней августа в Москве в 11 случаях максимальная температура воздуха превышала 28 градусов. Аномалия средней температуры составляет +4,3 градуса.

В августе 1938 и 1972 годов было по 14 дней с максимальной температурой выше +28 градусов. В 2010 году таких дней было девять.

Все эти три года отличались суточными рекордами температуры, а в 2010 году их было целых девять, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее синоптики рассказали, что в выходные 20 и 21 августа жара в столичном регионе немного ослабеет, но температура по-прежнему будет превышать климатическую норму на 6-7 градусов. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, на юге Московской области возможны грозы.

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