ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожарные спасли от огня деревню в Рязанской области

15:42
  • пятница
  • 19 августа 2022

Верховой пожар удалось локализовать

Авиации и спасателям удалось локализовать верховой пожар в районе деревни Дедулино в Рязанской области. Пожарные усилили группировку на окраине населенного пункта, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возбуждено уголовное дело после пожара в Рязанской области
В МЧС назвали сложной ситуацию с крупным пожаром в Рязанской области

"Благодаря слаженным действиям пожарных подразделений и авиации МЧС России удалось локализовать верховой пожар и не допустить его распространения на населенный пункт Дедулино", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

В регионе действуют шесть очагов лесных пожаров на площади более 180 га. В двух районах Рязанской области введен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, угрозы населенным пунктам нет. В тушении участвуют 10 воздушных судов, 500 человек и 162 единицы техники.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожар
Пожар
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.