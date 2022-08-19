Пожарные спасли от огня деревню в Рязанской области

Верховой пожар удалось локализовать

Авиации и спасателям удалось локализовать верховой пожар в районе деревни Дедулино в Рязанской области. Пожарные усилили группировку на окраине населенного пункта, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Благодаря слаженным действиям пожарных подразделений и авиации МЧС России удалось локализовать верховой пожар и не допустить его распространения на населенный пункт Дедулино", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

В регионе действуют шесть очагов лесных пожаров на площади более 180 га. В двух районах Рязанской области введен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, угрозы населенным пунктам нет. В тушении участвуют 10 воздушных судов, 500 человек и 162 единицы техники.

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