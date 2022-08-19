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Литва оценила размещение "Кинжалов" в Калининграде

15:58
  • пятница
  • 19 августа 2022

На расстановку сил это не повлияет, считают в Вильнюсе

Размещение в Калининградской области российских истребителей с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" значительно не повлияет на баланс сил в регионе. Об этом в пятницу, 19 августа, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
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По мнению литовского министра, уровень угрозы, которая может исходить соседям от России, от размещения гиперзвуковых "Кинжалов" сколько-нибудь значительно не повысится, сообщает ТАСС.

Ранее Министерство обороны России сообщило о перебазировании трех самолетов МиГ-31И на аэродром Калининградской области. На аэродроме Чкаловск будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31И.

В Минобороны пояснили, что перебазирование проводится в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания.

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