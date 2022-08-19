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Путин обсудил с Токаевым сотрудничество России и Казахстана

18:12
  • пятница
  • 19 августа 2022

Лидеры встретились в Сочи

Владимир Путин в пятницу в Сочи встретился со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры обсудили развитие сотрудничества в различных областях, в том числе взаимодействие в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году.

Приветствуя гостя, российский президент отметил, что в октябре наши страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Сегодня они носят характер стратегического партнерства. Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество. Москва и Нур-Султан реализуют целый ряд крупных совместных проектов.

"Растут инвестиции с обеих сторон: российские, по-моему, достигли 17 миллиардов долларов, казахстанские в Россию – четыре с лишним, 4,5 примерно. Россия находится на первом месте среди торгово-экономических партнёров Казахстана. У нас и крупные хорошие проекты развиваются, работа в высокотехнологичных сферах, в том числе в космосе. В общем, по всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе", - заявил Путин.

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