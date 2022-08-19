Сотрудники Запорожской АЭС призвали Киев прекратить обстрелы

Систему защиты Запорожской АЭС усилили

Система защиты Запорожской АЭС усилена из-за угрозы провокации со стороны украинских войск. Сам город атомщиков Энергодар ночью пережил ещё один массированный обстрел - боевики вели огонь из тяжелой артиллерии. Непосредственно на территорию ядерного объекта снаряды не попали, но как не раз предупреждали наши военные, в случае повреждения системы охлаждения реакторов катастрофы не избежать.

Очередной целью атаки ВСУ была теплоэлектростанция. Но снаряды упали рядом. В том числе на территории пожарной части атомной станции. Это боеприпас калибра 155 миллиметров - натовского образца. В российской армии на вооружении таких нет.

ТЭС работает в связке с атомной станцией. На ней находится дублирующий диспетчерский пункт, распределяющий электроэнергию на Энергодар и Новую Каховку. Киев уже не первый раз пытается уничтожить гражданскую инфраструктуру, в том числе связанную с АЭС. Начиная с 18 июля, в городе и вблизи ядерных объектов зафиксировано более 50 разрывов различных боеприпасов. Но запад по-прежнему обвиняет во всём Россию. В нашем посольстве в США прокомментировали очередные огульные заявления администрации Байдена:

"По версии госдепартамента, Россия пренебрегает вопросами обеспечения ядерной безопасности, в то время как военнослужащие РФ якобы применяют насилие в отношении сотрудников атомной станции. Никаких доказательств не приводится, а главный виновник происходящего вновь оставлен за скобками. Очевидно, что в Вашингтоне не брезгуют откровенной ложью в безудержных попытках очернить нашу страну".

Между тем атомная станция продолжает работать в штатном режиме. Правда, неожиданно управляющая организация в Киеве - НОЭК - объявила для сотрудников выходной. Накануне атомщики написали открытое письмо, с просьбой прекратить обстрелы и предотвратить катастрофу. Сегодня появилось и видеообращение бывших и нынешних работников АЭС.

"Киевские власти обстреливают ЗАЭС и город Энергодар из самых различных видов артиллерии. Они додумались стрелять по хранилищу ядерных отходов, они стреляют по распределительному узлу. Они додумались стрелять по дачному поселку", - заявил Влад Лаврик.

Андрей Луданый уверен - работает последний день. За это интервью руководство в Киеве его уволит. Но молчать перед угрозой техногенной катастрофы не может.

"Я считаю, что это дело рук необдуманных решений киевского режима. Я сомневаюсь, что они самостоятельно принимают эти решения. Скорее всего, им тоже дают эти указания их заокеанские кураторы. Потому что быть настолько бесчеловечными, чтобы обстреливать свой собственный народ, своих собственных граждан, своих собственных сотрудников и специалистов, которых они до сих пор считают своими – ну, я не знаю, каким это нужно быть, простите, существом", - отметил он.

Юрия Власова уволили за марш в "Бессмертном полку" 9 мая, но, по его словам, это лишь мелочь по сравнению с тем, что Киев творит сейчас. "Я считаю, что это за пределами человеческой логики и любых человеческих принципов, где такими масштабами играют, играют судьбами людей не только региона, но судьбами Европы и полмира", - сказал он.

Напряжение чувствуется, но никакой паники. В Энергодаре готовы к ликвидации любых последствий обстрелов со стороны Украины.

По данным Минобороны, Киев готовит масштабную провокацию. Подразделения 44-й артиллерийской бригады ВСУ планируют нанести удары по территории Запорожской АЭС со стороны Никополя и устроить незначительную аварию на атомной станции. В Запорожье уже готовы войска РХБЗ, чтобы зафиксировать аварию и обвинить во всем Россию.

"Надо понимать, что Зеленский и его банда находятся в таком состоянии, когда они готовы на все, чтобы только оставаться у власти. Удар по сухому хранилищу ядерного топлива, удар по системе охлаждения, обстрел, не знаю, там Никополя, и Марганца, для того, чтобы потом обвинить нас в этом, - заявил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

Цель - создание зоны отчуждения до 30 километров. Вот только в случае катастрофы, радиационное облако затронет не только Украину – всю восточную Европу, вплоть до Германии и Скандинавии.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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