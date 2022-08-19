Бойцы союзных сил развивают наступление в ДНР

Российским военным удалось поразить 6 пунктов управления ВСУ

В ДНР союзные войска развивают наступление сразу по нескольким направлениям. Сегодня взяты под контроль еще два населенных пункта, которые открывают путь на Артёмовск. Активно продвигается операция в районе Соледара: объединенные силы зачистили от националистов промзону и вошли в город. Бойцы народной милиции при поддержке российской армии неумолимо выдавливают противника с насиженных позиций.

Бойцы союзных сил показывают огневую точку украинского пулемётчика, подавить которую долгое время не удавалось. Когда пехота все же подобралась вплотную, выяснилось, что в окопе не супермен, а просто находчивый боец ВСУ. Водрузил орудие на башню БТРа, а стрелял дистанционно – из окопа.

Слаженные действия артиллерийских расчетов 2-го армейского корпуса ЛНР. Заряжающий - Валерий Грязнов – не профессиональный военный. До начала спецоперации работал на заводе в Луганске. После мобилизации освоил принцип действия буксируемой гаубицы и уже поучаствовал в освобождении Лисичанска.

А это уже кадры работы расчетов артиллерийских установок "Акация" (см. видео). Сегодня цель – опорный пункт националистов. Снаряды способны поражать любые виды укреплений противника, в том числе колонны техники на марше. Артиллеристы отмечают высокую надежность и точность САУ.

За сутки российским военным удалось поразить шесть пунктов управления ВСУ. Уничтожены четыре склада вооружения и боеприпасов в Донецкой народной республике, Херсонской и Харьковской областях. А в Запорожье после удара союзных войск в груду металла превратилась британская гаубица М777 – фотографию опубликовало российское Минобороны.

В освобожденных Песках националисты бросили множество вооружения и техники, в том числе иностранного производства. Жилые дома и дворы еще недавно были огневыми точками, откуда радикалы выгнали жителей и обстреливали Донецк.

Свою технику российские военные берегут – ее обслуживают ремонтные подразделения Западного округа. В специально оборудованных полевых мастерских можно выполнять ремонт любой сложности. По окончании работ - обязательный контроль.

С передовой доставлен и этот украинский БТР "Буцефал". Машину бросили во время отступления. Возможно, ее тоже когда-нибудь отремонтируют, но уже для музея.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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