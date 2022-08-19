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Бойцы союзных сил развивают наступление в ДНР

18:11
  • пятница
  • 19 августа 2022

Российским военным удалось поразить 6 пунктов управления ВСУ

В ДНР союзные войска развивают наступление сразу по нескольким направлениям. Сегодня взяты под контроль еще два населенных пункта, которые открывают путь на Артёмовск. Активно продвигается операция в районе Соледара: объединенные силы зачистили от националистов промзону и вошли в город. Бойцы народной милиции при поддержке российской армии неумолимо выдавливают противника с насиженных позиций.
Националисты "Кракена" показательно расстреляли 100 украинских военных

Бойцы союзных сил показывают огневую точку украинского пулемётчика, подавить которую долгое время не удавалось. Когда пехота все же подобралась вплотную, выяснилось, что в окопе не супермен, а просто находчивый боец ВСУ. Водрузил орудие на башню БТРа, а стрелял дистанционно – из окопа. 

Слаженные действия артиллерийских расчетов 2-го армейского корпуса ЛНР. Заряжающий - Валерий Грязнов – не профессиональный военный. До начала спецоперации работал на заводе в Луганске. После мобилизации освоил принцип действия буксируемой гаубицы и уже поучаствовал в освобождении Лисичанска.

А это уже кадры работы расчетов артиллерийских установок "Акация" (см. видео). Сегодня цель – опорный пункт националистов. Снаряды способны поражать любые виды укреплений противника, в том числе колонны техники на марше. Артиллеристы отмечают высокую надежность и точность САУ.

За сутки российским военным удалось поразить шесть пунктов управления ВСУ. Уничтожены четыре склада вооружения и боеприпасов в Донецкой народной республике, Херсонской и Харьковской областях. А в Запорожье после удара союзных войск в груду металла превратилась британская гаубица М777 – фотографию опубликовало российское Минобороны.

В освобожденных Песках националисты бросили множество вооружения и техники, в том числе иностранного производства. Жилые дома и дворы еще недавно были огневыми точками, откуда радикалы выгнали жителей и обстреливали Донецк.

Свою технику российские военные берегут – ее обслуживают ремонтные подразделения Западного округа. В специально оборудованных полевых мастерских можно выполнять ремонт любой сложности. По окончании работ - обязательный контроль.

С передовой доставлен и этот украинский БТР "Буцефал". Машину бросили во время отступления. Возможно, ее тоже когда-нибудь отремонтируют, но уже для музея.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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