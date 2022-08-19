Мощный ураган в Европе попал на видео

Последствия стихии устраняют

В Европе оценивают масштабы разрушений после ураганов. Накануне штормы с грозами обрушились сразу на несколько стран. Под воду ушли столица Великобритании, сильно пострадало итальянское побережье - ураганом раскрутило колесо обозрения в Тоскане. Но главный удар стихии приняла на себя Франция. На Корсике ветер разогнался до 220 километров в час. Число жертв там выросло до шести человек.

Подробнее – в репортаже Анны Пешехоновой

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