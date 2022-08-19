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Сильный ливень превратил улицы Симферополя в реки

16:05
  • пятница
  • 19 августа 2022

Сложная обстановка у железнодорожного вокзала

Улицы Симферополя превратились в реки – на город обрушился залповый ливень. В некорых районах выпал град.

В Симферополе из-за ливней объявлен режим ЧС
Фуру развернуло на Симферопольском шоссе (видео)

Расположенные в низине районы Симферополя затопило почти по пояс. Сложная ситуация перед железнодорожным вокзалом, который из-за закрытого авиасообщения в этом году стал основным транспортным центром для туристов, передает РИА Новости. Остановлено движение троллейбусов, автомобили осторожно проезжают затопленные участки.

В последние несколько дней в Крыму гремят локальные грозы. 18 августа больше двухмесячной нормы осадков выпало в Ялте. Улицы затопило, однако, как сообщили городские власти, расчищенные русла рек быстро справились с отводом воды.

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