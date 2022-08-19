ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве 26 августа проведут тестирование системы онлайн-голосования

16:08
  • пятница
  • 19 августа 2022

Одновременно будут работать и офлайновые участки, и проводиться электронное голосование

Систему голосования на выборах столичных муниципальных депутатов протестируют 26 августа. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Время проведения тестирования - с 8 до 17 часов. "Одновременно будут работать и офлайновые участки, то есть настоящие УИК с подключенным туда электронным реестром, и будет проводиться электронное голосование", - отметил Костырко.

Со своей стороны глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалев рассказал, каким будет вопрос для тестового голосования, который был утвержден.

"Решили создать один универсальный вопрос: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?", - пояснил он.

Также стало известно, что в настоящее время продолжается набор в корпус наблюдателей Общественной палаты. Уже заявились порядка семи тысяч человек. В ближайшее время начнется обучение.

Напомним, муниципальные выборы в столице пройдут 9-11 сентября 2022 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Электронное голосование
Электронное голосование
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.