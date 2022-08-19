В Москве 26 августа проведут тестирование системы онлайн-голосования

Одновременно будут работать и офлайновые участки, и проводиться электронное голосование

Систему голосования на выборах столичных муниципальных депутатов протестируют 26 августа. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Время проведения тестирования - с 8 до 17 часов. "Одновременно будут работать и офлайновые участки, то есть настоящие УИК с подключенным туда электронным реестром, и будет проводиться электронное голосование", - отметил Костырко.

Со своей стороны глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалев рассказал, каким будет вопрос для тестового голосования, который был утвержден.

"Решили создать один универсальный вопрос: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?", - пояснил он.

Также стало известно, что в настоящее время продолжается набор в корпус наблюдателей Общественной палаты. Уже заявились порядка семи тысяч человек. В ближайшее время начнется обучение.

Напомним, муниципальные выборы в столице пройдут 9-11 сентября 2022 года.

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