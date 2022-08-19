Путин и Токаев начали переговоры в Сочи

Обсуждается, в частности, взаимодействие в рамках СНГ

Переговоры президентов России и Казахстана начались в Сочи. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсуждают развитие российско- казахстанских отношений, стратегическое партнерство и сотрудничество.

Встреча проходит в резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Как ранее сообщали в Кремле, стороны планирую обсудить проблемы двустороннего взаимодействия в интеграционных объединениях. В том числе и сотрудничество в рамках СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году.

"У нас будет возможность и в формальной, и в неформальной обстановке поговорить во время рабочего обеда. Вопросов много, очень рад возможности спокойно, в деловом, дружеском ключе обсудить все вопросы, которые стоят на повестке дня", - сказал Путин, открывая встречу.

В пресс-службе президента Казахстана, в свою очередь, отметили, что Путин и Токаев затронут актуальные вопросы двустороннего стратегического партнерства. В частности, речь пойдет о развитии торгово-экономического сотрудничества, передает ТАСС.

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