Объявлен старт VI международного фотоконкурса "Русская цивилизация"

Он проводится с 5 сентября по 5 октября

Федеральное агентство по делам национальностей объявило о начале VI международного фотоконкурса "Русская цивилизация". Он проводится с 5 сентября по 5 октября 2022 года.

Участвовать могут любители и профессионалы фотодела старше 18 лет. Каждый участник может представить до 5 фотографий в номинациях: "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", "Архитектура и скульптура", "Многонациональная Москва", "Духовные скрепы".

Кроме того, в фотоконкурсе могут принять участие школьники от 7 до 17 лет включительно в номинации "Детский взгляд".

Более подробная информация доступна на сайте rucivilization.ru.

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