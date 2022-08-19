Байден выделил полмиллиона долларов на забор вокруг своего особняка

Строительство финансируется из бюджета

Почти полмиллиона долларов бюджетных средств выделено министерству внутренней безопасности США. Деньги пойдут на строительство забора вокруг личного особняка американского президента Джо Байдена в штате Делавэр.

Контракт на производство столь ответственных работ получила местная компания Turnstone Holdings. Он был заключен в сентябре 2021 года, тогда его стоимость оценивалась в 456 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный портал правительства США по исполнению государственных контрактов.

Теперь стоимость контракта выросла - общая сумма работ по строительству ограждения превысила 490 тысяч долларов. Срок окончания работ - июнь 2023 года. Здание в курортной зоне штата Делавэр семья Байденов приобрела в 2017 году за 2,74 миллиона долларов.

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