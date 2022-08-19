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Байден выделил полмиллиона долларов на забор вокруг своего особняка

16:53
  • пятница
  • 19 августа 2022

Строительство финансируется из бюджета

Почти полмиллиона долларов бюджетных средств выделено министерству внутренней безопасности США. Деньги пойдут на строительство забора вокруг личного особняка американского президента Джо Байдена в штате Делавэр.

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Контракт на производство столь ответственных работ получила местная компания Turnstone Holdings. Он был заключен в сентябре 2021 года, тогда его стоимость оценивалась в 456 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный портал правительства США по исполнению государственных контрактов.

Теперь стоимость контракта выросла - общая сумма работ по строительству ограждения превысила 490 тысяч долларов. Срок окончания работ - июнь 2023 года. Здание в курортной зоне штата Делавэр семья Байденов приобрела в 2017 году за 2,74 миллиона долларов.

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