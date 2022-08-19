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Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС

17:39
  • пятница
  • 19 августа 2022

Подчеркнута важность скорейшего прибытия на станцию миссии МАГАТЭ

Президенты России и Франции в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили важность скорейшего прибытия на станцию миссии МАГАТЭ.

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"Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий", - сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер напомнил французскому коллеге, что российская сторона пригласила экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке. Там в результате ракетного удара ВСУ погибли более 50  украинских военнопленных.

Путин и Макрон затронули и тему сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Российский лидер подчеркнул, что препятствия для экспорта из России по-прежнему сохраняются, что не способствует решению задач продовольственной безопасности.

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