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Украинские диверсанты подорвали опору ЛЭП в Мелитополе

18:02
  • пятница
  • 19 августа 2022

Второй взрыв удалось предотвратить

Украинские диверсанты подорвали одну из опор высоковольтной линии электропередачи в Мелитополе. Вторую диверсию, организованную спецслужбами Украины, удалось предотвратить, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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"В Мелитополе предотвратили теракт спецслужб Зеленского. Около 12 часов дня 17 августа полицейские Запорожской области получили сообщение о взрыве в 500 метрах от поста "Южный" Мелитополя. Как выяснилось, произошел подрыв одной из четырех опор высоковольтной ЛЭП", - написал Рогов в Telegram.

Подача электроэнергии в Мелитополь в результате подрыва не нарушилась. На другой опоре ЛЭП кинологи нашли взрывчатку с таймером, установленным на 12:40. Взрывное устройство обезврежено.

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