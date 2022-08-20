Число заболевших растёт

За сутки в России госпитализировано 3 450 больных коронавирусом, всего зафиксировано 40 010 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 19 077 674 человека с COVID-19, умерло 383 496 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 388 человек, зарегистрировано 8 259 новых больных, всего в столице 2 954 169 инфицированных, скончались 44 830 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Дополнительных ограничений по коронавирусу в московских храмах вводить не планируется. На фоне роста заболеваемости некоторые регионы возвращаются к рекомендациям носить маски в общественных местах, но в столице о таких мерах пока не объявлялось.

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