В России госпитализированы с коронавирусом ещё 1853 человека

В регионах могут вернуться к ограничениям

За сутки в России госпитализировано 1 853 больных коронавирусом, всего зафиксировано 39 669 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 19 117 343 человека с COVID-19, умерло 383 560 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 312 человек, зарегистрирован 7 431 новый больной, всего в столице 2 961 600 инфицированных, скончались 44 853 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Более половины медиков, опрошенных в мобильном приложении "Справочник врача", поддержали идею возвращения ограничений. В последние дни в России наблюдается рост числа заболевших коронавирусом.

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