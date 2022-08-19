Ростех объявил о расширении производства Су-57

В ближайшие годы ОАК поставит Минобороны 76 истребителей

Россия наращивает производственные мощности для серийного выпуска истребителей пятого поколения Су-57. 19 августа на летно-испытательной станции Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре прошла церемония закладки новых объектов, предназначенных для отработки систем и оборудования самолетов, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

"Чтобы качественно и в срок выпускать необходимое количество самолетов, мы приступили к расширению и модернизации производственных мощностей. Уже во второй половине 2023 года новые объекты летно-испытательной станции… должны принять первые самолеты", - цитирует ТАСС первого заместителя гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова.

Артяков напомнил, что по госконтракту в ближайшие годы ОАК должна поставить Минобороны 76 истребителей Су-57. Для расширения производства в Комсомольске-на-Амуре построят новый корпус летно-испытательной станции для Су-57, третью очередь гальванического производства и начнут крупную реконструкцию мощностей под механо- и термообработку.

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