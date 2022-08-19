ВС России максимально усилили системы ПВО в районе ЗАЭС

Это гарантия того, что большая часть украинских снарядов будет перехвачена

Присутствие Росгвардии и подразделений российской противовоздушной обороны на Запорожской АЭС - гарантия того, что атомная станция будет в порядке, подавляющая часть украинских снарядов и ракет будут перехвачены. Системы ПВО в районе ЗАЭС максимально усилены, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Системы ПВО в районе Запорожской АЭС усилены по максимуму, российская сторона принимает абсолютно все меры для обеспечения безопасности", - заявил Рогов в эфире телеканала "Россия 1".

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, в последние недели ВСУ регулярно обстреливают город и станцию. Рогов подчеркнул, что все случаи обстрелов задокументированы. Он предложил генсеку ООН Антониу Гутеррешу лично приехать в Энергодар и убедиться, что АЭС обстреливает украинская сторона.

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