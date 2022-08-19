Главный нарколог Минздрава задержан в Москве

Евгений Брюн подозревается в мошенничестве

В Москве задержан главный нарколог Минздрава России. Вместе с Евгением Брюном задержаны еще четыре человека, в том числе вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев. Сейчас их допрашивают следователи.

Источники "Известий" сообщили, что Брюна и Якушева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Обыски по этому делу прошли по 27 адресам.

По информации следствия, подозреваемые организовали схему закупки государственными учреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам. Свои операции они проводили сеть аффилированных компаний.

Брюн заинтересовал правоохранительные органы еще два года назад. Он был инициатором введения дорогостоящего анализа на алкогольную зависимость, который по приказу Минздрава с 22 ноября 2019 года требовалось делать всем желающим получить водительские права.

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