"Газпром" приостановит прокачку газа по "Северному потоку"

На трое суток

Поставки газа по "Северному потоку" будут приостановлены в течение трех суток - с 31 августа по 2 сентября. Причина - ремонт единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление "Газпрома".

"Комплекс регламентных работ согласно действующему контракту на техническое обслуживание будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens", - говорится в сообщении.

Ранее в Siemens Energy заявили, что турбина для "Северного потока", прошедшая ремонт, полностью готова к возвращению в эксплуатацию. Пока агрегат находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в Германии.

19 августа вице-спикер немецкого бундестага Вольфганг Кубики выступил за немедленный запуск работы трубопровода "Северный поток-2". По словам политика, качество российского газа не меняется в зависимости от того, из какого трубопровода он поступает, а вопрос газоснабжения важно решить до наступления холодов.

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