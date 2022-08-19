ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия уведомила Совбез ООН о провокациях Киева на ЗАЭС

19:46
  • пятница
  • 19 августа 2022

Украина и США намерены обвинить в возможной аварии Москву

Россия уведомила Совбез ООН о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС. Письмо распространило российское постпредство при международной организации.

Зеленский потребовал от ООН обеспечить "освобождение" ЗАЭС
Шойгу обсудил с генсеком ООН ситуацию на Запорожской АЭС

"Мы распространили среди членов Совета Безопасности ООН письмо, содержащее информацию о провокациях Украины в отношении Запорожской АЭС и возможных последствиях этого", - говорится в сообщении постпредства в соцсети.

В документе отмечается, что ВСУ планируют инсценированную провокацию на станции к 19 августа, во время посещения Одессы генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Российская сторона напоминает о полученных Минобороны России данных, согласно которым Киев и его американские покровители пытаются разыграть карту, вызвав "небольшой инцидент" на АЭС и обвинить в этом Россию. При этом нормальная работа станции будет нарушена, возможна утечка радиации, разрушение хранилища ядерных отходов и нарушение работы реактора, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Совбез ООН
Совбез ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.