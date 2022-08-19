Россия уведомила Совбез ООН о провокациях Киева на ЗАЭС

Украина и США намерены обвинить в возможной аварии Москву

Россия уведомила Совбез ООН о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС. Письмо распространило российское постпредство при международной организации.

"Мы распространили среди членов Совета Безопасности ООН письмо, содержащее информацию о провокациях Украины в отношении Запорожской АЭС и возможных последствиях этого", - говорится в сообщении постпредства в соцсети.

В документе отмечается, что ВСУ планируют инсценированную провокацию на станции к 19 августа, во время посещения Одессы генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Российская сторона напоминает о полученных Минобороны России данных, согласно которым Киев и его американские покровители пытаются разыграть карту, вызвав "небольшой инцидент" на АЭС и обвинить в этом Россию. При этом нормальная работа станции будет нарушена, возможна утечка радиации, разрушение хранилища ядерных отходов и нарушение работы реактора, передает ТАСС.

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