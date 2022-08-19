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Минздрав открестился от попавшего под следствие Брюна

20:08
  • пятница
  • 19 августа 2022

Должность главного нарколога давно упразднена

Евгений Брюн, о задержании которого в рамках дела о мошенничестве сообщалось ранее, не является главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава России. В ведомстве заявили, что эта должность исключена из перечня главных внештатных специалистов министерства.

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"Евгений Брюн на сегодняшний день не является главным внештатным специалистом министерства. Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки", - приводит сообщение пресс-службы Минздрава ТАСС.

Ранее сообщалось, что Брюн задержан по подозрению в мошенничестве. Предполагают, что он с подельниками организовал закупку государственными учреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам. В Минздраве подчеркнули, что готовы оказать всю необходимую помощь следствию.

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