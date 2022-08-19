Пентагон решил "обеспечить успех" ВСУ новыми вооружениями

По замыслу Вашингтона, это изменит ситуацию на поле боя

Украина может получить от США новое вооружение, которое позволит Киеву изменить ситуацию на поле боя. Как заявили в Пентагоне, Вашингтон сейчас изучает такую возможность.

"Мы также изучаем, какие новые вооружения могут быть поставлены, чтобы обеспечить успех украинской армии в изменении ситуации на поле боя в южных и восточных районах страны", - заявила на брифинге в военном ведомстве высокопоставленная представительница Пентагона.

Ранее в Вашингтоне объявили о выделении нового транша военной помощи Киеву. В сумму 775 миллионов долларов включены боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, передает РИА Новости.

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