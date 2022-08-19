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Пентагон решил "обеспечить успех" ВСУ новыми вооружениями

20:47
  • пятница
  • 19 августа 2022

По замыслу Вашингтона, это изменит ситуацию на поле боя

Украина может получить от США новое вооружение, которое позволит Киеву изменить ситуацию на поле боя. Как заявили в Пентагоне, Вашингтон сейчас изучает такую возможность.

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"Мы также изучаем, какие новые вооружения могут быть поставлены, чтобы обеспечить успех украинской армии в изменении ситуации на поле боя в южных и восточных районах страны", - заявила на брифинге в военном ведомстве высокопоставленная представительница Пентагона.

Ранее в Вашингтоне объявили о выделении нового транша военной помощи Киеву. В сумму 775 миллионов долларов включены боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, передает РИА Новости.

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