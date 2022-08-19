Система ПВО сработала в небе над Евпаторией

Очевидцы говорят о двух ракетах

Система противовоздушной обороны, предположительно, сработала в Евпатории. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой", - написал Крючков в Telegram.

Агентство ТАСС, в свою очередь, приводит рассказ очевидца. Житель города утверждает, что в небо над Евпаторией запустили минимум две ракеты – он видел две темные полоски и затем вспышки. Днем ранее сообщалось, что в районе аэропорта Бельбек средства ПВО сбили украинский беспилотник. Пострадавших и повреждений нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"