ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: сентябрьские выборы послужат развитию политсистемы в России

21:27
  • пятница
  • 19 августа 2022

Президент призвал объективно относиться ко всем кандидатам

Выборы, которые пройдут в сентябре, будут способствовать развитию надежной демократической политсистемы в стране, уверен президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, отношение ко всем кандидатам должно быть равным.

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС
Мирей Матье рассказала об отношениях с Путиным

"Для того, чтобы чувствовать себя уверенными, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит - надежную развивающуюся демократическую политическую систему. Так что и выборы, я надеюсь, будут этому способствовать, я даже не сомневаюсь", - сказал президент на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Памфилова пришла на встречу с главой государства в Сочи с брошкой в виде буквы Z на лацкане пиджака, передает РИА Новости. Путин, просмотрев представленные материалы, отметил объективный подход кол всем кандидатам: по словам президента, среди тех, кому было отказано в регистрации на выборах, представители разных партий  - в том числе и ЕР.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Голосование
Голосование
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.