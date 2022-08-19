Путин: сентябрьские выборы послужат развитию политсистемы в России

Президент призвал объективно относиться ко всем кандидатам

Выборы, которые пройдут в сентябре, будут способствовать развитию надежной демократической политсистемы в стране, уверен президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, отношение ко всем кандидатам должно быть равным.

"Для того, чтобы чувствовать себя уверенными, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит - надежную развивающуюся демократическую политическую систему. Так что и выборы, я надеюсь, будут этому способствовать, я даже не сомневаюсь", - сказал президент на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Памфилова пришла на встречу с главой государства в Сочи с брошкой в виде буквы Z на лацкане пиджака, передает РИА Новости. Путин, просмотрев представленные материалы, отметил объективный подход кол всем кандидатам: по словам президента, среди тех, кому было отказано в регистрации на выборах, представители разных партий - в том числе и ЕР.

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