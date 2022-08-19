ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Германии хотят запретить магазинам надолго открывать двери

22:17
  • пятница
  • 19 августа 2022

В ФРГ прогнозируется энергетический коллапс этой зимой

Власти ФРГ прорабатывают идею запретить торговым точкам держать двери раскрытыми на протяжении длительного времени. Таким образом они хотят сэкономить на работе системы отопления или кондиционера.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ, также планируется ввести с этой осени запрет на использование рекламной иллюминации - с 22 часов до шести утра следующего дня.

Ранее в пятницу премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман предложил обтираться влажной тряпкой вместо душа для экономии электроэнергии. Привычка каждый день принимать душ – очень накладная, заметил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Люди у входа в магазин
Люди у входа в магазин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.