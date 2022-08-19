В Германии хотят запретить магазинам надолго открывать двери

В ФРГ прогнозируется энергетический коллапс этой зимой

Власти ФРГ прорабатывают идею запретить торговым точкам держать двери раскрытыми на протяжении длительного времени. Таким образом они хотят сэкономить на работе системы отопления или кондиционера.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ, также планируется ввести с этой осени запрет на использование рекламной иллюминации - с 22 часов до шести утра следующего дня.

Ранее в пятницу премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман предложил обтираться влажной тряпкой вместо душа для экономии электроэнергии. Привычка каждый день принимать душ – очень накладная, заметил он.

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