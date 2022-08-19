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ВСУ разместили артиллерию в музеях и спорткомплексах

21:49
  • пятница
  • 19 августа 2022

Мирным жителям запрещают эвакуироваться

ВСУ оборудовали артиллерийские позиции в учебных заведениях, музеях и спорткомплексах Артемовска и Славянска. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"В Славянске в спортивном комплексе "Локомотив" размещены военнослужащие ВСУ, а на прилегающей территории артиллерия и РСЗО", - заявил генерал на брифинге.

По данным Минобороны, в Артемовске боевики нацбатов разместились в общежитии аграрного училища. Подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено. А в Прелестном военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов на территории музейного комплекса, на прилегающей территории разместили бронетехнику.

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