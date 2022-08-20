Штаб Черноморского флота атакован беспилотником

Серьёзных разрушений нет

Штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал беспилотник. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, пост воздушной обороны флота сбил летательный аппарат прямо над зданием штаба. На кровле есть незначительные повреждения.

До конца августа в Севастополе действует высокий, жёлтый уровень террористической опасности. Он был введён 31 июля, когда штаб Черноморского флота был атакован с беспилотника. Тогда шесть человек получили ранения.

Власти назвали введение высокого уровня террористической опасности исключительно профилактической. Введённый режим не отразится на обычной жизни горожан.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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