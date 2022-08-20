ВСУ открыли огонь по Мелитополю

Обстрел ведётся из американского оружия

Этой ночью украинские вооружённые формирования атаковали Мелитополь. Сообщают о двух мощных взрывах. В результате работы ПВО были сбиты две ракеты, выпущенные боевиками по жилым районам города.

Предположительно, стреляли из американской системы HIMARS. Противовоздушную тревогу объявляли и в Херсонской области. Два мирных жителя стали накануне жертвами ВСУ в Донецке, сообщает "ТВ Центр".

Наше Минобороны приводит новые факты преступлений киевских властей против граждан. В общежитии аграрного училища Артёмовска расположились нацбатальоны, подходы к зданию заминированы.

В Славянске спорткомплекс стал укрепрайоном с артиллерией и РСЗО. Для этих же целей боевики используют территорию музея в Прелестном. А из частного сектора Новоукраинки наносят удары по позициям союзных сил, при этом жителей домов фактически превратили в заложников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"