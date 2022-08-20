Названы имена новых героев спецоперации

Отличились Владимир Бадлуев и Денис Байматов

Министерство обороны России рассказало о подвигах наших военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Младший сержант Денис Байматов обнаружил украинских диверсантов, минирующих дорогу. Завязался бой. Под плотным огнём противника Денис продолжил делать проходы в минном заграждении и отражать атаку радикалов. Он обезвредил более десяти управляемых фугасов.

Сержант Владимир Бадлуев уничтожил вражеский грузовой автомобиль с боеприпасами и трёх боевиков. Когда же противник попытался вернуть под свой контроль стратегически важный объект, Владимир организовал контратаку десантников, нападавшие ликвидированы.

Сержант Николай Сухочев со своим боевым расчётом, получив координаты оборудованных огневых точек противника, точно нанёс удар по целям. В результате пять единиц вооружения и техники, а также 15 радикалов были уничтожены, сообщает "ТВ Центр".

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