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США выделят Украине оружия ещё на 775 миллионов долларов

11:36
  • суббота
  • 20 августа 2022

Киев получит новую партию ракет HIMARS

Вашингтон выделил Киеву дополнительную военную помощь, в этот раз на сумму в 775 миллионов долларов.  Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Пентагон решил "обеспечить успех" ВСУ новыми вооружениями

Он отметил, что нынешний пакет включает боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, 16 гаубиц, тысячу Javelin, тысячу ракет для противотанковых комплексов TOW.

Также США намерены передать 15 разведывательных беспилотников ScanEagle, 40 бронемашин MRAP, джипы Humvee и многочисленное военное оборудование.  

Общий объём поставок для украинской армии с момента прихода к власти Джо Байдена превысил 10 миллиардов долларов, сообщает "ТВ Центр".

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