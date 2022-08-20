Лесные пожары добрались до центра России

Горят леса в Рязанской области

До 85 тысяч гектаров увеличилась площадь природных пожаров. В огне уже Нижегородская и Рязанская области.

Тушение осложняет сильный ветер. Под Рязанью горят леса на площади более шести с половиной тысяч гектаров. Пламя бушует в четырёх километрах от посёлка Голованово. Жителей готовят к возможной эвакуации.

В труднодоступных районах действуют пожарные десантники "Авиалесоохраны", они работают при температуре 55 градусов.

Власти Москвы направили в регион группировку специалистов. С воздуха возгорания тушат три вертолёта и четыре самолёта, сообщает "ТВ Центр".

В соседней Нижегородской области из-за сильного задымления эвакуированы жители посёлка Кузьмияр. Борьбу с огнём ведут круглосуточно, стараясь не допустить его к торфяникам. В регионе действует режим ЧС.

По-прежнему сложная обстановка сохраняется в Якутии. На юго-востоке республики специалисты "Авиалесоохраны" локализовали один из крупных пожаров, но за сутки появились ещё три новых очага. Площадь возгораний составляет 67 тысяч гектаров.

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