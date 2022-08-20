На Украине уничтожена большая группа американских наёмников

ВКС России нанесли точечный удар

Лётчики ВКС России уничтожили в Харьковской области более ста боевиков украинского формирования "Кракен", включая два десятка наёмников из США.

Всего за минувшие сутки безвозвратные потери ВСУ составили более 200 человек, сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, в Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"