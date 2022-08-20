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Цены на газ в Европе побили все рекорды

11:49
  • суббота
  • 20 августа 2022

"Северный поток" останавливается на ремонт

Цены на голубое топливо в Европе сегодня установили новый максимум. Причиной стала новость о предстоящей остановке трубопровода "Северный поток". Как сообщают в "Газпроме", для плановых технических работ. На фоне газового кризиса в странах ЕС всё чаще говорят о необходимости диалога с Москвой.
"Газпром" приостановит прокачку газа по "Северному потоку"

Плановое техобслуживание "Северного потока" займёт трое суток. На это время придется остановить единственный рабочий двигатель, прокачка газа по трубопроводу полностью прекратится. На фоне таких новостей стоимость сентябрьского фьючерса на голубое топливо уже взлетела до 2 750 долларов за тысячу кубометров. И это ещё не предел, предупреждают эксперты.

Ранее "Газпром" был вынужден сократить поставки по "Северному потоку" до 20% .  После ремонта один из двигателей безнадёжно застрял в Германии на одном из складов Siemens. Впрочем, в компании продемонстрировали ироничный подход: чтобы турбина не слишком скучала в одиночестве, предложили создать для неё музыкальный плейлист.

А вот европейцам вовсе не до смеха. Там в преддверье отопительного сезона ищут новые варианты решения газового вопроса. Норвегию убеждают снизить цены, Киев предлагает компенсировать поставки по "Северному потоку" через Украину и Польшу, сообщает "ТВ Центр".

На этом фоне Вашингтон продолжает щедро одаривать ВСУ вооружением. Джо Байден официально распорядился о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 775 миллионов долларов.  Разведывательные беспилотники, противотанковые ракетные комплексы, боеприпасы для РСЗО – это неполный список.

Вслед за рядом стран Греция, Кипр и Португалия выступили против запрета на въезд наших сограждан в Евросоюз. Официальная позиция: санкции не должны быть направлены против всего народа. Однако за напускным благородством явно стоят экономические интересы. Только в этом сезоне потери туриндустрии исчисляются миллионами евро.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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