ДТП в Дагестане: 8 погибших

"Газель" столкнулась с грузовиком

Жертвами крупного ДТП в Дагестане стали восемь человек, в том числе, ребёнок, ещё пятеро пострадали. Авария произошла ночью в Ногайском районе республики на автодороге Кочубей-Минводы.

Пассажиры "Газели" направлялись в Ставрополь на свадьбу. По предварительным данным, водитель уснул за рулём и выехал на встречную полосу, сообщает "ТВ Центр".

Машина столкнулась с грузовиком, который от удара отбросило в кювет. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранители. Выясняют все обстоятельства трагедии.

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