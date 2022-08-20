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В Иркутске разгорается скандал после фотосессии на еврейском кладбище

12:53
  • суббота
  • 20 августа 2022

Полиция начала проверку

История, которая вызвала широкий общественный резонанс. В Иркутске редакция местного журнала провела модную фотосессию на территории старинного еврейского кладбища. Место упокоения десятков тысяч горожан, стало площадкой для демонстрации откровенных нарядов и вызывающих образов. К удивлению организаторов, их замысел разделили далеко не все. Скандальным дефиле заинтересовалась полиция.
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Жакет поверх нижнего белья, брошь цвета пыльной розы для мужского пиджака. От кутюр - во всей красе. Казалось бы - что тут обсуждать? Только моду и вкусы, о которых, впрочем, не спорят. Однако в Иркутске по поводу этой фотосессии модного журнала "Собака.ру" разгорелся нешуточный скандал. Ведь съёмки прошли на старинном еврейском кладбище.

"Если кто-то думает, что это мода или что-то современное - это безвкусие. И примитивно. Не понимают святость и сакральность этого места. Мы не обижаемся, не оскорбляемся, потому что, чтобы обидеться на кого-то, он должен заслужить это", - говорит главный раввин Иркутска и Иркутской области Аарон Вагнер.

Кладбище в Лисихе появилось в начале прошлого века. На 36 гектарах - не меньше ста тысяч захоронений. Тут покоятся выдающиеся учёные, деятели искусств и участники Великой Отечественной. На одной половине - представители еврейской общины, на другой - православные. Долгое время кладбище находилось в плачевном состоянии. Не так давно территорию привели в порядок. Чем не место для фотосессии, решили в модном журнале. Тем более, что готические образы в некрополях - мировой тренд.

Сотрудники журнала говорят, что в образах не было ничего кричащего. Однако видео фотосессии со своего сайта всё же решили пока убрать. Говорят, что замысел в таком виде непонятен. В кадре - не профессиональные модели, а герои, каждый со своей историей. От проекта журнал не отказался.  Интервью с участниками скандальной фотосессии появятся совсем скоро на разворотах свежего выпуска, сообщает "ТВ Центр".

После жалоб возмущённых горожан миром моды заинтересовались и правоохранительные органы. Перед сотрудниками полиции стоит непростая задача -  как определить тонкую грань между искусством и неуважением к памяти предков.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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Фотосессия в Иркутске
Фотосессия в Иркутске
Фотосессия в Иркутске
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