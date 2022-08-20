Кремлёвские всадники показали мастерство на фестивале "Спасская башня"

Теперь он проходит и на ВДНХ

"Спасская башня" на ВДНХ. Знаменитый военно-музыкальный фестиваль теперь не только на Красной площади. Открытие его второй официальной площадки состоялось на территории главного столичного выставочного центра.

Специально для этого на ВДНХ возведены новые трибуны на почти полторы тысячи мест. Каждый день до начала сентября там можно увидеть красочные выступления участников фестиваля - лучшие конные коллективы, военные оркестры и музыкальные группы. И всё это совершенно бесплатно.

Первыми на церемонии открытия новой площадки своё мастерство показали всадники Кремлёвской школы верховой езды. Основные мероприятия фестиваля "Спасская башня" пройдут с 26 августа по 4 сентября, сообщает "ТВ Центр".

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