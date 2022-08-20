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Кремлёвские всадники показали мастерство на фестивале "Спасская башня"

12:10
  • суббота
  • 20 августа 2022

Теперь он проходит и на ВДНХ

"Спасская башня" на ВДНХ. Знаменитый военно-музыкальный фестиваль теперь не только на Красной площади. Открытие его второй официальной площадки состоялось на территории главного столичного выставочного центра.
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Специально для этого на ВДНХ возведены новые трибуны на почти полторы тысячи мест. Каждый день до начала сентября там можно увидеть красочные выступления участников фестиваля - лучшие конные коллективы, военные оркестры и музыкальные группы. И всё это совершенно бесплатно.

Первыми на церемонии открытия новой площадки своё мастерство показали всадники Кремлёвской школы верховой езды. Основные мероприятия фестиваля "Спасская башня" пройдут с 26 августа по 4 сентября, сообщает "ТВ Центр".

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Фестиваль "Спасская башня" на ВДНХ
Фестиваль "Спасская башня" на ВДНХ
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