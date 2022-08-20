Шойгу назвал причины проведения СВО на Украине

Министр обозначил созданные Киевом угрозы

Решение о проведении спецоперации на Украине было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на Международном антифашистском конгрессе, который проходит в рамках форума "Армия-2022".

С 2014 года Киев совершал бесчеловечные преступления в отношении Донбасса. Помимо того, Украина взяла курс на вступление в НАТО, это создало дополнительную опасность для России, указал глава военного ведомства.

"Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дела кровавых украинских националистов", – приводит слова Шойгу ТАСС.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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