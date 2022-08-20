В Крыму сработала система ПВО

Об этом сообщил глава республики

На западе Крыма сработала система ПВО. Как сообщил глава республики Сергей Аксёнов, цель поражена, пострадавших и повреждений нет.

Аксёнов отметил профессионализм военных, которые эффективно выполняют свои задачи. Глава региона призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Ранее утром 20 августа беспилотником был атакован штаб Черноморского флота России в Севастополе. Пост воздушной обороны флота сбил летательный аппарат прямо над зданием штаба. На кровле есть незначительные повреждения.

До конца августа в Севастополе действует высокий, жёлтый уровень террористической опасности. Он был введён 31 июля, когда штаб Черноморского флота был также атакован с беспилотника. Тогда шесть человек получили ранения.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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