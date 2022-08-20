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Более 7 тысяч школьников прошли обучение в технопарках Москвы

14:16
  • суббота
  • 20 августа 2022

22 августа начинается очередная смена

Обучение в рамках проекта "ТехноЛето" в детских технопарках прошли уже более семи тысяч школьников. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в июне московские власти приняли решение о работе детских технопарков в течение всего лета. Это оказалось очень популярным, констатировал Собянин.

Он рассказал, что в технопарках ребята занимаются робототехникой, IT, биотехнологиями, учатся предпринимательству и многому другому. 22 августа начнётся ещё одна смена, заявку можно подать на сайте technopark-kids.ru.

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