ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве объявлен высокий уровень пожарной опасности

14:57
  • суббота
  • 20 августа 2022

Горят леса под Рязанью

В столичном регионе объявлен предпоследний оранжевый уровень пожарной опасности.  В Москве превышения вредных веществ в воздухе из-за возгораний в Рязанской области не зафиксировано.
Пожарные спасли от огня деревню в Рязанской области

Там ситуация остаётся сложной. По данным "Авиалесоохраны", горит более шести с половиной тысяч гектаров. Огонь уже в нескольких километрах от села Голованово. Жителей готовят к возможной эвакуации.

Всего в опасной зоне находятся четыре населённых пункта. С воздуха пожары тушит авиагруппировка из 13 судов, в том числе, три ИЛ-76 и два самолёта-амфибии Бе-200. На земле сражаются с огнём более 800 человек.

В Нижегородскую область из Тюмени переброшены 50 десантников-пожарных. Там в огне четыре тысячи гектаров леса. Из-за сильного задымления эвакуированы жители поселка Кузьмияр, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.