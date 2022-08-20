В Москве объявлен высокий уровень пожарной опасности

Горят леса под Рязанью

В столичном регионе объявлен предпоследний оранжевый уровень пожарной опасности. В Москве превышения вредных веществ в воздухе из-за возгораний в Рязанской области не зафиксировано.

Там ситуация остаётся сложной. По данным "Авиалесоохраны", горит более шести с половиной тысяч гектаров. Огонь уже в нескольких километрах от села Голованово. Жителей готовят к возможной эвакуации.

Всего в опасной зоне находятся четыре населённых пункта. С воздуха пожары тушит авиагруппировка из 13 судов, в том числе, три ИЛ-76 и два самолёта-амфибии Бе-200. На земле сражаются с огнём более 800 человек.

В Нижегородскую область из Тюмени переброшены 50 десантников-пожарных. Там в огне четыре тысячи гектаров леса. Из-за сильного задымления эвакуированы жители поселка Кузьмияр, сообщает "ТВ Центр".

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