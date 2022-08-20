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16 человек погибли в аварии с автобусом в Турции

15:02
  • суббота
  • 20 августа 2022

Пострадавшие доставлены в больницы

Страшное ДТП на юге Турции. 16 человек погибли и более 20 пострадали в области Газиантеп.
Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Омской области

Авария произошла на автомагистрали около трёх часов назад. Пассажирский автобус на полной скорости врезался в припаркованные на обочине машину скорой помощи, пожарный автомобиль и передвижную телевизионную станцию частного информагентства. От удара автобус перевернулся.

Среди погибших - журналисты, медики и пожарные. Пострадавшие, в том числе, дети, госпитализированы в ближайшие больницы. На месте работают оперативные службы и следственная группа. Причины трагедии устанавливаются, сообщает "ТВ Центр".

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