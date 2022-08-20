В Пятигорске открылся Центр знаний "Машук"

Там можно обмениваться мнениями и решать профессиональные проблемы

В Пятигорске в рамках Всероссийского молодёжного форума начал работу современный круглогодичный Центр знаний "Машук". К участникам мероприятия обратился Владимир Путин.

Президент отметил в телеграмме, что теперь студенты и начинающие специалисты сферы образования получат возможность в любое время обмениваться опытом и обсуждать профессиональные проблемы.

В центре уже собрались педагоги из Донецкой и Луганской народных республик. Они пройдут курсы повышения квалификации и познакомятся с нашими стандартами образования. Кроме того, состоится заседание координационного совета российского движения детей и молодёжи, сообщает "ТВ Центр".

"Ничего более важного, чем передача знаний подрастающему поколению, наставничество, воспитание не существует. То, что сегодня в России решением президента создаются такие новые образовательные центры – это принципиальный выбор, последовательная политика президента", - отметил первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко.

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