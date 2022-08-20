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В Подмосковье открылся фестиваль "Традиция"

15:39
  • суббота
  • 20 августа 2022

Запланированы спектакли, концерты и творческие встречи

Праздник для любителей искусства всех возрастов. В Подмосковье сегодня открылся VII литературно-музыкальный фестиваль "Традиция". Он проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В усадьбе и парке Захарово организованы более 50 мероприятий: спектакли, концерты, творческие встречи и поэтические чтения, а также игры, мастер-классы и лекции.

Все они посвящены истории, искусству и кино. Фестиваль продлится до самого вечера. Посетить его может любой желающий, сообщает "ТВ Центр".

"Россию спасёт её традиция, и то, что надо помнить о том, что у нас огромная судьба и огромная задача у нашей страны - огромные, сложные, страшные задачи. Мы говорили об этом все семь лет и оказалось, что мы были абсолютно правы", - отметил писатель Захар Прилепин.

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