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Онлайн-формат обучения введут в школах приграничных районов Курской области

16:47
  • суббота
  • 20 августа 2022

Это необходимо для безопасности детей

Дистанционный формат обучения введут в 13 школах Курской области, расположенных на границе с Украиной. Это делается для безопасности детей, сообщил глава региона Роман Старовойт.
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Онлайн-формат введут две школы в Беловском районе, три школы и три филиала в Глушковском районе, четыре школы в Коренёвском, четыре в Суджанском районе. Ещё в нескольких школах приграничных районов занятия будут проходить в других зданиях.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и других областей России. В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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